В Петербурге кладут в больницы с COVID-19 по 850 человек в сутки

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Среднее суточное число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге достигло 800-850 человек, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению в четверг.

Из всех пациентов больниц с COVID-19 около 18% находятся в тяжелом состоянии. На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 человек, на неинвазивной - еще 269 человек.

Прием коронавирусных больных начала Мариинская больница: там в дополнение к существующим 92 койкам развернули еще 680 инфекционных коек. При этом в стационаре сохранены 153 койки для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи.

В целом по состоянию на четверг в Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с СOVID-19, задействованы мощности 11 городских стационаров на 15 площадках, одного федерального учреждения и двух детских. С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, из них 20 реанимационных, в городской больнице № 33 в Колпино, со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова.