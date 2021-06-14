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Медики уточнили число пострадавших на пожаре заправки в Новосибирске

По последним данным, их 26 человек

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате пожара на газовой заправки в Новосибирске выросло до 26, сообщила "Интерфаксу" главврач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова.

"В настоящее время 26 пострадавших, есть еще один тяжелый, и еще один ребенок 12 лет, его состояние - средней степени тяжести, даже, скорее легкой, но он госпитализирован" - рассказала она.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших, в том числе 9-летнем ребенке.

В 14:04 по Москве пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании АЗС на Гусинобродском шоссе. Во время пожара взрывались резервуары с газом, был разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая емкость.

Пожар локализовали на 1 200 кв. метрах. В 17:03 по Москве было ликвидировано открытое горение. Пожар также перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов.

Угроза жилым домам отсутствует. По оперативным данным, погибших нет.

Новосибирск

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