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В РФ собрались вакцинировать всех приезжающих в страну строителей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Всех приезжающих в Россию из-за рубежа строителей могут обязать вакцинироваться от коронавирусной инфекции, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Среди идей, которые обсуждали, - как оперативно завозить людей. Решили ставить задачу обязательно вакцинироваться. Мы готовы вакцинировать, практически об этом внутри договорились, сейчас готовим работу в виде нового регламента. (...) Мы ставим задачу, чтобы все, кто заедут, мы их обеспечили вакцинацией", - сказал Хуснуллин во вторник в интервью телеканалу "Росссия-24" (ВГТРК).

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"Сколько заедет - 100 тыс., 200 тыс. - чтобы всех обеспечили вакцинацией. Сами строители готовы и проплачивать, и вакцинировать. Надо понимать, что рабочие тоже заинтересованы в том, чтобы работать и получать зарплату. Если нашим условием будет вакцинироваться - уверен, что они наши условия будут принимать", - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что из-за въездных ограничений, связанных с пандемией, в РФ сохраняется дефицит строительных кадров.

"Сейчас недостаток рабочей силы - это проблема номер один. Сейчас от 1,5 до 2 млн рабочих не хватает. Мы пытаемся облегчить механизм завоза, чтобы попробовать мобилизовать трудовые ресурсы в ближайший месяц-два", - подчеркнул Хуснуллин.

Строители из Белоруссии

В частности, он рассказал о возможном привлечении белорусских строителей на российские стройки. "Мы посмотрели, как мобилизовать (белорусских - ИФ) рабочих, из острых моментов, где бы они могли работать - это космодром "Восточный", железнодорожный Восточный полигон, строительство дорог. У нас есть потребность в рабочей силе в Калининграде на строительстве культурного центра, им там вообще 200 км от границы", - сказал вице-премьер.

По его словам, принципиальные договоренности будут достигнуты, если обе стороны устроит цена вопроса.

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"Если мы договоримся принципиально по цене и по условиям, то конечно будем привлекать. (...) Если бы мы тысяч 20-30 из их строительных трестов привлекли, было бы неплохо. Мы договорились, чтобы они не сами по стране рыскали в поисках работы - координатором будет Минстрой, он их приглашает на государственно важные стройки", - пояснил Хуснуллин.

Поручение Путина

В начале июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации в России платной вакцинации для иностранных граждан. Он также поручил отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции и занятых в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой отмечали, что в первую очередь вакцинация затронет трудовых мигрантов и иностранных граждан, уже находящихся в РФ. В свою очередь Хуснуллин заявлял, что правительство прорабатывает возможность обязательной вакцинации мигрантов в сфере строительства для их упрощенного ввоза в страну.

Марат Хуснуллин

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