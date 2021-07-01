Власти Москвы будут мотивировать застройщиков прививать рабочих

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы будут мотивировать строительные компании на массовую вакцинацию рабочих от коронавируса, заявил на Х Московском урбанистическом форуме заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он назвал вакцинацию действенной мерой профилактики распространения коронавируса не только среди строителей, но и в городе в целом.

"Это очень серьезный вопрос, вопрос жизни. Сегодня перед нами стоит задача сохранить темпы и объемы строительства, реализации важнейших градостроительных программ. В тоже время нельзя создавать условия дальнейшего распространения коронавируса. Наиболее эффективным решением здесь является вакцинация", - сказал чиновник.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева своим постановлением обязала предприятия ряда отраслей привить от коронавируса не менее 60% персонала. До 15 июля данные отрасли должны вакцинировать 60% сотрудников хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа - вторым компонентом.

21 июня глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отмечал, что на столичных стройках вспышек COVID-19 нет.

28 июня в многофункциональном миграционном центре Москвы открылся стационарный пункт, где иностранцы ежедневно с 9 утра до 9 вечера могут привиться от COVID-19. В день там могут привить больше 2000 человек. 29 июня открылся еще один пункт вакцинации для мигрантов - в ТЦ "Садовод" (ул. Верхние поля, д.54, стр.15). Он работает с 08:00 до 20:00. Прививать мигрантов будут "Спутником Лайт" за счет работодателя.