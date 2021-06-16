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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:01Заразились
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Глава Коми Уйба госпитализирован с коронавирусом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Глава республики Коми Владимир Уйба сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус и госпитализирован в республиканскую больницу.

"У меня выявлен положительный тест на COVID-19. Обращаюсь к вам из палаты республиканской инфекционной больницы. Состояние удовлетворительное", - написал Уйба на своей странице "ВКонтакте".

К записи он прикрепил видеообращение, в котором отметил, что в феврале 2021 года привился от коронавируса и "получил достаточно высокий титр антител". По мнению Уйбы, если бы не прививка, то заболевание протекало бы у него тяжелее.

Глава Коми призвал жителей региона вакцинироваться и носить маски.

Уйба руководит Республикой Коми с апреля 2020 года.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Коми Владимир Уйба

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