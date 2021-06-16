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Путин и Байден обсудят возвращение послов РФ и США к работе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президенты РФ Владимир Путин и США Джозеф Байден на саммите в Женеве в среду определятся по вопросу возвращения послов двух стран в дипломатические представительства, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С двух сторон послы действительно участвуют в переговорах, они члены официальной делегации. Они уже несколько месяцев находятся не по основному месту работы, что называется, и поэтому, конечно, сегодня президентам нужно будет определиться, как быть дальше с главами дипломатических представительств. Это будет решение двух президентов", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Встреча лидеров России и США пройдет в среду в Женеве на вилле Ла Гранж. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что на саммите будут беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном составе, которые прервутся на небольшой перерыв. Песков сообщил, что переговоры Путина с Байденом рассчитаны на 4-5 часов с учетом перерывов.

Посол России в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей". Посол США в Москве Джон Салливан покинул страну 22 апреля.

Женева Владимир Путин Джозеф Байден

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