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Посол США Салливан покинул Россию

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Салливан утром в четверг вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" в Лондон, откуда он транзитом, как ожидается, направится в Соединенные Штаты для консультаций.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в связи с отсутствием в четверг прямых рейсов в США, посол вылетел из России рейсом "Аэрофлота" в Лондон.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса" утром в четверг, несколько автомобилей американской дипмиссии подъехали к залу официальных лиц и делегаций аэропорта. Общаться с прессой посол США не стал.

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ. Кроме того, Кремль рекомендовал послу Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Таким образом, российская сторона предложила Салливану последовать примеру его российского коллеги - посла РФ в США Анатолия Антонова, который в марте был приглашен в Москву для консультаций.

США Россия Джон Салливан

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