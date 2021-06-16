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Роспотребнадзор не готовит обязательную COVID-вакцинацию в Петербурге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Петербургу на текущий момент не разрабатывает документа об обязательной вакцинации от коронавируса в городе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления в среду.

"На сегодня подобного документа в разработке нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации 60% работников, которая должна охватить занятых в сфере услуг. Постановление затрагивает торговлю, клиентские подразделения финансовых организаций, сферу бытовых услуг, образование, здравоохранение, общественный транспорт, такси, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику, индустрию здоровья и красоты, сферу культуры и досуга, включая спортивные сооружения, театры, кинотеатры, концертные залы, детские игровые комнаты, а также организации социальной защиты и социального обслуживания.

Обязательная вакцинация от СOVID-19 отдельных групп населения введена и в Московской области, соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Ольга Микаилова.

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