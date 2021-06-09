Уголовное дело возбудили из-за гибели трех человек в больнице Рязани

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех человек при пожаре в реанимации больницы имени Семашко в Рязани, сообщает управление СКР по региону.

По данным следствия, ночью около 3:30 в отделении анестезиологии и реанимации больницы начался пожар, в результате которого три человека погибли от угарного газа, семь человек с признаками отравления продуктами горения и ожогами госпитализированы.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев и персонала учреждения. В расследования они проверят своевременность эвакуации людей, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в больнице установленным нормам.

"Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время", - говорится в сообщении.

При этом в администрации больницы "Интерфаксу" сообщили, что пожар начался короткого замыкания проводки и возгорания китайского аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который был исправен, но не адаптирован к перепадам напряжения в сети.