Поиск

Уголовное дело возбудили из-за гибели трех человек в больнице Рязани

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех человек при пожаре в реанимации больницы имени Семашко в Рязани, сообщает управление СКР по региону.

По данным следствия, ночью около 3:30 в отделении анестезиологии и реанимации больницы начался пожар, в результате которого три человека погибли от угарного газа, семь человек с признаками отравления продуктами горения и ожогами госпитализированы.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев и персонала учреждения. В расследования они проверят своевременность эвакуации людей, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в больнице установленным нормам.

"Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время", - говорится в сообщении.

При этом в администрации больницы "Интерфаксу" сообщили, что пожар начался короткого замыкания проводки и возгорания китайского аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который был исправен, но не адаптирован к перепадам напряжения в сети.

Рязань

Новости по теме

Новости

Аппарат ИВЛ в рязанской больнице загорелся от короткого замыкания

ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

Дипломаты подтвердили участие посла Салливана в саммите в Женеве

Что случилось этой ночью: среда, 9 июня

Пандемия коронавируса

Угарный газ стал причиной гибели трех человек в рязанской больнице

Пандемия коронавируса

До трех человек увеличилось число погибших при пожаре в Рязани

Пандемия коронавируса

Два человека погибли при пожаре в коронавирусной реанимации в Рязани

Роскосмос сообщил, где на территории РФ будет видно солнечное затмение 10 июня

Роскосмос сообщил, где на территории РФ будет видно солнечное затмение 10 июня

Что произошло за день: вторник, 8 июня

Источник анонсировал возобновление полетов на курорты Египта в июле

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');