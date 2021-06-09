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До трех человек увеличилось число погибших при пожаре в Рязани

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Число жертв пожара в реанимации горбольницы в Рязани увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в администрации клиники в среду утром.

"От отравления угарным газом скончался еще один пострадавший. Таким образом трое погибших", - сказал собеседник агентства.

Один из пострадавших умер в "скорой помощи", уточнили в оперативной группе регионального правительства. Информацию о трех погибших подтвердили в пресс-службе МЧС РФ и в оперативной группе регионального правительства. По разным данным, пострадали не менее 10 человек. Среди пострадавших - одна медсестра.

В МЧС сообщили, что пожар произошел в процедурном кабинете реанимационного отделения. Площадь пожара в "ОКБ им.Н.А.Семашко" составила 15 квадратных метров.

Проведена эвакуация всего здания больницы. Из 44 эвакуированных пациентов 34 болеют коронавирусной инфекцией, проинформировали в главке.

Причиной пожара в коронавирусной реанимации рязанской горбольницы могло стать неисправное оборудование, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рассматриваются различные версии пожара, включая неисправное медицинское оборудование, а также системы жизнеобеспечения, проводку, не выдержавшую нагрузки", - сказал источник. Кроме того, не исключается версия нарушения правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем кем-то из пациентов или персонала.

"Тушение пожара осложняло сильное задымление на первом этаже, конструктивные особенности здания", - сообщили в МЧС.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области, 9 июня в 3 часа 36 минут поступило сообщение о пожаре на улице Семашко в городе Рязани. На пожар выехали четыре пожарных автомобиля, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

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