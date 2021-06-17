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Песков счел правильным решение регионов сделать вакцинацию обязательной

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает решение об обязательной вакцинации в Москве, Подмосковье и на Сахалине правильным.

"С учетом ситуации - абсолютно правильная", - сказал Песков, отвечая на вопрос в интервью радиостанции "Эхо Москвы", в правильном ли направлении решение об обязательной вакцинации в столичном регионе, Кузбассе и на Сахалине. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это его личная точка зрения.

Касаясь предложения совета ректоров вузов Москвы и Подмосковья допускать к занятиям только вакцинированных студентов, представитель Кремля отметил: "Целиком и полностью поддерживаю. Вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабы этим и мы плохо вакцинируемся. И не потому, что не созданы для этого условия, они созданы, и более чем".

"У нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие вот чрезвычайные меры считаю нужными и оправданными", - добавил Песков.

16 июня главный государственный санитарный врач Москвы постановила обеспечить обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников организаций и предприятий сферы услуг, транспорта, культуры и досуга. Следом вакцинацию сделали обязательной для определенных категорий работников в Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине.

Главный врач коронавирусного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко назвал принудительную вакцинацию единственным способом борьбы с пандемией COVID-19.

При этом, как свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru, практически две трети россиян (63%) не одобряют идею обязательной вакцинации от коронавируса в РФ, среди граждан в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 67%.

Почти каждый четвертый россиянин (23%) считает такую идею правильной, среди сограждан в возрасте от 45 лет обязательную вакцинацию одобрили бы 26% респондентов, показывают результаты исследования.

Дмитрий Песков

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