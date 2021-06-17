Кремль заверил, что речи о тотальной обязательной вакцинации не идет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В настоящее время не идет речи о тотальной обязательной вакцинации во всей стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь очень важно учитывать нюансы. Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации. Речь идет об инструкции главного санитарного врача по регионам и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает", - сказал Песков журналистам, комментируя введение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в некоторых регионах.

"Это не тотальная вакцинация населения. Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики. С учетом того, как идет волна инфекции, это вполне оправданно", - отметил он.

Он заметил, что губернаторы исходят из ситуации с коронавирусом, которая складывается в их регионах.

Пескова также спросили, можно ли сделать вывод о неэффективности добровольной вакцинации.

"Вы можете делать выводы любые. Вы можете себе это позволить. Губернатор несет ответственность за свой регион", - сказал он.

"Я не могу прийти к такому выводу. Я могу лишь констатировать, что темпы добровольной вакцинации действительно оставляют желать лучшего. Президент неоднократно говорил, что нужно повышать активность, настойчивость разъяснительной работы, пропагандистской работы в хорошем смысле этого слова", - добавил представитель Кремля.

К настоящему времени уже четыре региона РФ ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан - это Сахалинская и Кемеровская области, а также Москва и Подмосковье.