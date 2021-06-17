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Стихия в Крыму оставила без света 40 тысяч человек

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Порядка 40 тысяч человек остались без света после грозы с ливнями, накрывшими Крым в ночь на четверг.

"Частично отключено от электроснабжения семь муниципальных образований: Керчь, Симферополь, Кировский, Сакский, Ленинский, Симферопольский и Белогорский районы. Всего без электроснабжения находятся 40 тыс. человек, из них 8,5 тыс. детей, 20 социально значимых объектов", - говорится в материалах МЧС Крыма.

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Как сообщалось, дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС региона объявило на 17 июня очередное штормовое предупреждение, продлило его на 18 июня.

В четверг на востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков - 82 мм, вышла из берегов река Мелек-Чесме. Подтопило более 200 домов и больницу Керчи. Центр города обесточен, движение затруднено, в некоторых районах вода дошла до крыш машин. Спасатели эвакуируют жителей на лодках в пункт временного размещения.

На утро в Крыму были аварийно отключены более 100 трансформаторных подстанций, работают сотрудники "Крымэнерго".

Крым МЧС РФ

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