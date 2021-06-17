Около 20 тыс. жителей Крыма остались без питьевой воды после ливня

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Жители трех муниципальных образований Крыма частично остались без водоснабжения из-за подтопления насосных станций после сильного ливня, сообщается на сайте главного управления МЧС по республике в четверг.

Проблемы затронули жителей Керчи, а также Ленинского и Кировского районов Крыма - в общей сложности около 20 тыс. человек, из которых 3,7 тыс. - дети, говорится в сообщении.

Организован подвоз питьевой воды, задействовано пять водовозок.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин призвал местных жителей не употреблять водопроводную воду.

"В условиях чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей из-за подъема уровня воды в городских реках, затопления территорий вследствие непогоды, необходимо воздержаться от употребления воды в пищу и использования продуктов питания, попавших в воду. В настоящее время усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание уделено обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений", - написал Бороздин на своей странице в фейсбуке.

Как сообщалось, на востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков - 82 мм, введен режим ЧС. По последним данным, подтоплены около 300 частных и многоквартирных домов, 40 тыс. человек остались без света. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно только на лодках, спасатели эвакуируют жителей. В Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 и 18 июня очередное штормовое предупреждение. По прогнозу, дождь закончится только в пятницу, возможен град.