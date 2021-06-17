Автопатрули будут охранять затопленную Керчь от мародеров

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Девять автопатрулей будут курсировать по Керчи, где эвакуировали сотни человек из-за подтопления, сообщил глава городской администрации Сергей Бороздин.

"Уличное освещение частично отключено. Усилено патрулирование МВД, дабы избежать фактов мародерства. Девять автопатрулей будут работать на территории затопленных улиц", - написал Бороздин на своей странице в фейсбуке.

По его данным, продолжаются работы по восстановлению электро-, газо- и водоснабжения. Ранее в ГУ МЧС по Крыму сообщили, что водоснабжение в Керчи восстановлено.

"Штормовой ветер повалил 101 дерево. Их уборкой занимаются две бригады рабочих. Все деревья с проезжей части убраны", - добавил сити-менеджер.

Как сообщалось, 17 июня на востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков, власти ввели режим ЧС. Стихия, по данным спасателей, оставила без света 40 тыс. человек, без питьевой воды - 20 тыс. Подтопило 347 объектов, спасатели эвакуировали 865 человек. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 и 18 июня очередное штормовое предупреждение.