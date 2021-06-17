Попова заявила о необходимости обязательной вакцинации для отдельных групп граждан

Региональным управлениям Роспотребнадзора поручено вводить дополнительные меры по необходимости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Обязательная вакцинация касается групп риска, которые постоянно контактируют с людьми, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в четверг.

"Речь идет о группе риска, о тех, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми", - сказала Попова, отвечая на вопрос, как она относится к инициативам некоторых регионов ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Она отметила, что внимательно следит за ситуацией. "Дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах РФ - усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации, и вводить дополнительные требования при необходимости", - заявила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране за последние две недели зафиксировали серьезный рост распространения индийского штамма коронавируса. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве были введены ряд ограничений, а также объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг, которая должна произойти до 15 августа. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.