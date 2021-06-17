Число записавшихся на вакцинацию в Москве выросло втрое

Сергей Собянин подчеркивает, что этого пока недостаточно

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве выросла в три раза, однако этого недостаточно для стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было. Но это все равно недостаточные объемы, мы видим, что они пока еще небольшие, но я думаю, что они будут нарастать каждый день", - сказал Собянин в ходе президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Накануне мэр Москвы заявил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться драматически.

По данным оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, в июне заболеваемость COVID-19 в столице вернулась к значениям начала января 2021 года, а затем декабря 2020 года. В свою очередь заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что рост числа случаев госпитализации больных с СОVID-19 за неделю составил более 70%.

12 июня мэр Москвы из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня. Кроме того, было принято решение о временном запрете ресторанам, барам и кафе обслуживать посетителей в ночное время - с 23:00 до 06:00. Также до 19 июня приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. При посещении парков посетителям запрещено пользоваться детскими площадками и другими объектами инфраструктуры. Работодателям рекомендовано перевести на удаленный формат работы не менее 30% сотрудников без учета привитых.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию не менее 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей, включая такси. То же самое требование распространяется и на Московскую область. Обязательную вакцинацию объявили также Кемеровская область и Сахалин.