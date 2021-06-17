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Рестораторы Петербурга привьют от COVID до 60% работников к концу лета

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Петербургские рестораторы договорились до конца августа привить от коронавируса до 60% собственных сотрудников, сообщает пресс-служба общественной организации "Деловая Россия".

Решение о добровольной вакцинации наемных работников приняли ГК "Теремок", ресторанный холдинг Ginza Project, объединение "Рестоград" и НКО "Союз улицы Рубинштейна".

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Рестораторы планируют закрепить устную договоренность в меморандуме.

"Некоторые работодатели уже дают выходной на следующий день после вакцинации, другие предлагают материальные блага. Санкции за невключение в программу вакцинации не предполагаются. Рассчитываем на сознательность сотрудников и их нежелание искать новое место работы", - пояснил исполнительный директор объединения "Рестоград" Александр Ружинский.

По данным предпринимателей, в сети ресторанов Ginza Project уже привились 60% официантов и поваров.

По состоянию на 17 июля, всего в городе вакцинировались до 40% сотрудников общепита, приводит данные "Рестоград".

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Петербургу не собирается вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в городе.

Хроника 09 января 2020 года – 17 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Коронавирус

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