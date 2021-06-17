Губернатор Петербурга назвал ситуацию с COVID-19 в городе непростой

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Темпы вакцинации в Петербурге уступают динамике поставок вакцины, об этом губернатор Александр Беглов доложил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

"Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая. У нас есть резерв в 2500 коек для лечения пациентов с COVID-19", - цитирует Беглова пресс-служба.

Губернатор принял участие в заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Он сообщил, что в городе возросла скорость передачи вируса.

"С этими факторами связано увеличение числа тяжелых пациентов. Значительную долю в этой категории больных составляют молодые люди. Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложненным течением заболевания", - говорится в сообщении Смольного.

Ранее сообщалось, что среднее суточное число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге достигло 800-850 человек, около 18% пациентов стационаров находятся в тяжелом состоянии.

С 17 июня в городе ужесточили антикоронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости: приостановили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работу детских комнат в ресторанах и кафе, ресторанам запретили работать с 2:00 до 6:00, в торговых центрах - торговать на островках, работать детским комнатам и объектам развлечений, кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров, дозволенную наполняемость кинотеатров сократили с 75% до 50%, а количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе ограничили 3 тыс. человек.