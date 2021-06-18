Роспотребнадзор сообщил о создании Национальной базы данных о мутациях коронавируса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Национальная база данных о мутациях коронавируса создана в России, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В соответствии с распоряжением правительства РФ о необходимости создания единого информационного центра для анализа эпидемической ситуации и отслеживания циркулирующих в стране геновариантов коронавируса в ЦНИИ Эпидемиологии была разработана и введена в действие платформа "VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.

Согласно сообщению, "база данных "VGARus" содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в тех или иных регионах РФ, и может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов".

В настоящее время все научные учреждения страны, занимающиеся секвенированием геномов коронавируса и зарегистрировавшиеся на портале в качестве пользователей, могут выложить изучаемые геномные последовательности в Национальную базу данных, отметили в Роспотребнадзоре.

Доступ к платформе осуществляется через портал genome.crie.ru. Кроме того, данная платформа при необходимости может быть использована как база для мониторинга за другими инфекциями, сообщили в ведомстве.