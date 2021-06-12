В Центре имени Гамалеи допустили появление московских штаммов COVID

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В столице могут распространяться московские штаммы коронавируса, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным после церемонии вручения государственных премий в Кремле.

По его словам, сейчас важно вести мониторинг уже выявленных штаммов заболевания, в числе которых - британский и индийский.

"Мы не должны пропустить тот штамм, который изменится значительно. Мы должны их выявлять, чтобы если что адаптировать и делать новые варианты вакцин, как это происходит с гриппом", - сказал Логунов.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "демократия - это прекрасно", но людей необходимо подталкивать к вакцинации.

По его данным, в Москве ежедневно вакцинируется порядка 10 тысяч человек. При этом необходимо привить в семь-восемь раз больше граждан. "Есть возможности", - заявил Гинцбург.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране привиты 18 млн человек.

По последним данным, за сутки в России прирост числа заболевших составил 13 510 случаев. В частности, в Москве выявили 6 701 случай заражения.