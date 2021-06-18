Томским работодателям рекомендовали давать отгулы вакцинирующимся

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Томская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений приняла решение рекомендовать работодателям давать отгулы для вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба обладминистрации в пятницу.

В комиссию входят представители администрации Томской области, региональных профсоюзных организаций и объединении работодателей.

"Трехсторонняя комиссия поручила департаменту труда и занятости населения Томской области разработать рекомендации по внесению изменений в коллективные договоры в части предоставления по одному отгулу с сохранением заработной платы в день получения первого и второго компонента вакцины", - говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день в Томской области препаратом "Спутник V" привито почти 110 тыс. жителей региона, "ЭпиВакКорона" - около 14 тыс., "КовиВак" - около 700.