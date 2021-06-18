Новосибирские власти намерены развернуть 33 мобильных пункта вакцинации

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Минздрав и Минпромторг Новосибирской области прорабатывают вопрос об организации работы мобильных бригад по вакцинации от коронавируса еще в 33 потенциальных точках: в торговых центрах, на рынках и других предприятиях, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Прорабатываются 33 потенциальные точки для работы выездных мобильных бригад медиков для вакцинации коллективов торговых предприятий и их посетителей", - говорится в сообщении.

В настоящее время на территории региона развернуто 98 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 43 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также 10 мобильных пунктов на территории города и три мобильных пункта в Новосибирской области, организована работа 95 мобильных прививочных бригад.

Также на базе травматологического пункта городской клинической больницы №19 создан круглосуточный пункт вакцинации.

По данным Минздрава региона, в общей сложности область получила 418 тыс. 329 доз вакцины. Накануне поступила очередная партия "ГамКовидВак" в объеме 20,4 тыс. доз, которая будет распределена по медицинским организациям. Первым компонентом вакцинированы более 361 тыс. человек, привито двукратно более 289 тысяч человек. Темп вакцинации - 6150 человек в день.

По данным регионального оперативного штаба, на 17 июня в регионе зарегистрировано 44 тыс. 854 случая коронавируса (102 за сутки), 40 тыс. 465 пациентов выздоровели (83 за сутки). Скончались еще шесть пациентов, всего в регионе от COVID-19 умерли 1965 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2639 пациентов, в отделениях реанимации находятся 120 человек. На ИВЛ - 23 пациента. В Новосибирской области сделано 1 млн 721 тыс. 178 тестов на коронавирус.