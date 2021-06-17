В России прирост случаев COVID за сутки составил более 14 тысяч

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 057 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 11 205 человек, от болезни умерли 416 пациентов.

В Москве заразились еще 6 195 человек, умерли 73 пациента, 3 636 человек выздоровели. За столицей следуют Московская область (1 208 случаев) и Санкт-Петербург (946 случаев).

Наименьший прирост зафиксирован в Еврейской АО (семь случаев), Ненецком АО (шесть), Чукотском АО (четыре).

Еще 217 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Бурятии, 207 - в Нижегородской области, 179 - в Воронежской области, 158 - в Ростовской области, 151 - в Крыму, 149 - в Свердловской области, 134 - в Красноярском крае, 124 - в Иркутской области, 114 - в Саратовской области, 113 - в Пермском крае, 111 - в Брянской области, по 109 - в Кировской области, Ленинградской области, 105 - в Краснодарском крае, 102 - в Новосибирской области, 101 - в Тверской области, 100 - в Башкирии. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 264 тыс. 047 случаев коронавирусной инфекции, 127 992 умерших и 4 млн 839 тыс. 705 выписанных.