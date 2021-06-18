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Ялту подтопило из-за ливней и вышедшей из берегов реки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Циклон переместился с востока Крыма на юг и обрушился в ночь на пятницу на Ялту, по улицам курорта текут потоки воды, а власти города призывают туристов и местных жителей оставаться дома.

"Плывем. Объезжаем с замами город. Службы задействованы, но воды очень много", - написала глава администрации Ялты Янина Павленко в фейсбуке.

Позднее она сообщила, что одна из местных рек вышла из берегов. "Затоплены все переходы, речка Водопадная вышла из берегов", - уточнила Павленко.

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Она опубликовала несколько видео, на которых видно, что улицы курорта подтоплены. "По возможности оставайтесь дома", - написала глава администрации в фейсбуке.

Сити-менеджер курорта сообщила, что есть точечные случаи подтопления подвалов домов. "Главная задача - отводить воду", - отметила Павленко.

Сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по Крыму сообщил "Интерфаксу", что информация о серьезных происшествиях в Ялте из-за ливня в ведомство пока не поступала.

Циклон обрушился в четверг на Керчь на востоке Крыма, там выпала двухмесячная норма осадков, подтоплены сотни домов и машин, жертв нет. На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра.

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