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Угроза схода селей объявлена на юго-востоке Крыма

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сход селей возможен в ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма, который второй день находится во власти циклона, сообщили синоптики.

Из материалов крымского Гидрометцентра следует, что угроза схода селей существует в селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии.

По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, селевой поток сошел на дорогу в курортной Алупке.

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"В связи с выпадением сильных, местами очень сильных дождей 18 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м", - отмечают метеорологи.

На полуострове 18 июня продолжает действовать штормовое предупреждение: ожидается усиление южного ветра 20-25 м/с, идет ливень, гроза.

В четверг в Крыму затопило Керчь на востоке Крыма, в ночь на пятницу циклон переместился на юг, по улицам курортной Ялты сейчас текут потоки воды, вышла из берегов река Виноградная.

Крым

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