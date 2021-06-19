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ДОСААФ приостановил полеты самолетов Л-410 после крушения в Кузбассе

ДОСААФ приостановил полеты самолетов Л-410 после крушения в Кузбассе
Самолет Let L-410 UVP-E20. Архивное фото
Фото: aviation-images.com/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Причиной крушения самолета L-410 в Кемеровской области была техническая поломка, экипаж самолета был опытным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ДОСААФ России.

По указанию председателя организации Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования.

ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) - организация с 94-летней историей. Аэроклубы ДОСААФ работают в большинстве российских регионов. В этих клубах молодежь получает начальные летные и парашютные навыки. Аэроклубы ДОСААФ по заказу Минобороны РФ ведут подготовку призывников по военно-учетным специальностям, таким как "водитель-парашютист".

"По предварительной информации произошла техническая поломка. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров", - сказали в организации.

По данным ДОСААФ России, на борту находилось 17 спортсменов-парашютистов и 2 члена экипажа. В результате крушения погибли 4 человека - 2 пилота, один инструктор и один парашютист. Отмечается, что самолет был под управление опытных пилотов, тренировочный полет был плановый.

При этом в СКР сообщали, что на борту находилось 12 человек, из них 2 члена экипажа.

Крушение самолета произошло в субботу, 19 июня, на аэродроме Танай в Кемеровской области. В ходе полета командир доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю.

Расследованием крушения Л-410 в Кемеровской области будут заниматься военные следователи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Следователи Западно-Сибирского управления (следственного управления - ИФ) СК России, получив сообщение об авиаинциденте, были обязаны начать проверку. Однако, поскольку самолет принадлежит ДОСААФ, материалы будут переданы в военное следственное управление", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны военная прокуратура начала проверку в связи с крушением самолета в Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу".

Кемеровская область Кузбасс L-410

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