Уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Кузбассе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Обстоятельства крушения самолета в Кемеровской области будут расследоваться по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ), сообщили в Следственном комитете (СК).

По данным следствия, утром 19 июня в ходе тренировочного полета на аэродроме Танай Кемеровской области потерпел крушение самолет Л-410. СК отмечает, что в результате происшествия четыре человека погибли, сведения о других пострадавших уточняются.

Ппо поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК.

Ранее сообщалось, что разбившийся самолет принадлежит ДОСААФ, на нем летели парашютисты.

В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю.