Число погибших при ЧП с самолетом Л-410 в Кузбассе выросло до четырех

На борту находились спортсмены из местного парашютного клуба

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате жесткой посадки двухмоторного самолета Л-410 в Кузбассе увеличилось с двух до четырех человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, погибли четыре человека, включая двоих пилотов", - сказал собеседник агентства.

Самолет принадлежал местному парашютному клубу. На борту были спортсмены-парашютисты, готовившиеся к прыжку.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал о двух погибших пилотах и 18 пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Кузбассе.

В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" заявляли, что проверяют информацию о якобы упавшем на курорте Танай в Кемеровской области, появившуюся в одном из местных телеграм-каналов.