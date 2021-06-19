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Упавший в Кузбассе самолет Л-410 прошёл штатное обслуживание в апреле

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совершивший жесткую посадку в Кузбассе самолёт в апреле в штатном порядке прошёл техническое обслуживание, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, самолёт упал на землю с высоты примерно 100 метров из-за отказа правого двигателя.

Ранее сообщалось о крушении самолета Л-410 в Кузбассе, который принадлежит ДОСААФ. На борту находились парашютисты.

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Л-410 осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. В ходе полета командир доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю.

На борту находилось 12 человек, из них 2 члена экипажа.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в результате инцидента четыре человека погибли, четверо находятся в тяжелом состоянии.

По факту авиапроисшествия с самолетом L-410 следователи проводят доследственную проверку.

Самолет Л-410 имеет конструктивные особенности, которые позволяют ему совершать взлеты и посадки на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.

Кемеровская область Кузбасс

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