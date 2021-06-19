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Отказ двигателя привел к крушению самолета с парашютистами в Кузбассе

Отказ двигателя привел к крушению самолета с парашютистами в Кузбассе
Архивное фото
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Количество погибших при жесткой посадке двухмоторного самолета Л-410 в Кузбассе увеличилось до семи человек, к катастрофе привел отказ двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, пострадали 12 человек.

"После вылета у самолета отказал один из двигателей. Командир принял решение об аварийной посадке на подходящей грунтовой поверхности", - сказал собеседник агентства.

В единой дежурно-диспетчерской службе Промышленновского района Кемеровской области "Интерфаксу" подтвердили гибель четырех человек и сообщили о 17 пострадавших. Там также уточнили, что в самолете были парашютисты.

К месту крушения выехали медики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального центра медицины катастроф. Выехало не менее восьми бригад центра. Начальник Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко проинформировал, что к месту происшествия также направлен вертолет для эвакуации пострадавших.

По его данным, всего в самолете находилось 18 человек, четверо погибли.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в Кемеровской области самолет Л-410 совершил жесткую посадку, в результате которой погибли два пилота. Позднее появились данные о четырех погибших.

По данным источника, в самолете находились спортсмены местного парашютного клуба, готовившиеся к прыжку.

Л-410

Let L 410 "Turbolet" (Л-410) - многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних воздушных линий. Разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.

Конструктивные особенности Л-410 позволяют ему совершать взлеты и посадки на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.

Кузбасс

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