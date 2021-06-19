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Восстановить водоснабжение Ялты удастся не раньше полуночи

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вода в домах жителей Ялты, пострадавшей от подтопления, появится только ночью, сообщил в субботу глава Крыма Сергей Аксенов.

"Обращаюсь к жителям Ялты и гостям полуострова, которые в это время находятся в южной столице Республики Крым, - в связи с заиленностью воды в результате чрезвычайной ситуации стабильная подача питьевой воды в систему города предварительно переносится с вечера до полуночи текущего дня", - написал он на своей станице во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что водоснабжение восстановят к утру субботы, позже перенесли срок на вечер.

Глава Крыма напомнил, что купаться в акватории Ялты пока запрещено, в очистке нуждаются 46 пляжей. Он уточнил, что восстанавливать поврежденную инфраструктуру будет единый подрядчик.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала.

Наводнение в Крыму

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