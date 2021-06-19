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В Ялте официально запретили купаться

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Официальный запрет на купание введен в акватории Ялты, в которой устраняют последствия подтопления, сообщили журналистам в оперативном штабе по ликвидации ЧС в субботу.

Судя по видео местных жителей, на набережной Ялты накануне воды было примерно по колено, скамейки затопило до спинок.

В субботу глава администрации Янина Павленко опубликовала фотографии с городских пляжей: они повреждены грязевыми потоками, завалены смытым с улиц мусором, инфраструктурные объекты - мусоросборники, раздевалки - снесены. Гальку смыло в море, которое приобрело бурый цвет из-за грязи.

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Как сообщил ранее "Интерфаксу" замглавы администрации города Сергей Стрельбицкий, расчистка пляжей уже началась.

По данным администрации Ялты, туристические объекты пока закрыты для посещения.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала.

Наводнение в Крыму

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