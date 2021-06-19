В Ялте пообещали восстановить подачу воды после подтопления к концу дня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вода в домах жителей Ялты, пострадавшей от подтопления, появится к вечеру субботу, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец.

"В 11:00 начнем заполнять систему. После заполнения системы, начнем подавать в дома Большой Ялты. Ориентировочно, вода в квартирах появится к вечеру", - сказали в Мининформе республики со ссылкой на министра.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу.

Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала.