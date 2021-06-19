На помощь затопленному Крыму направлены 1,5 тыс. военных

Вид на реку Водопадную, которая вышла из берегов после продолжительных дождей в Ялте Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Черноморский флот России направил 1,5 тыс. военнослужащих для помощи населению Крыма, которое пострадало от наводнения, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что наращивают группировку, задействованную для оказания помощи жителям Крыма, направлено свыше 120 единиц автомобильной и специальной техники.

Военнослужащие Черноморского флота осуществляют подвоз питьевой воды и продуктов первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домовладений, перевозке личных вещей жителей.

"Мобильные отряды прибыли в города Ялта, Керчь и н.п. Олива и приступили к выполнению задач во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданного властями полуострова", - говорится в сообщении.

За помощью к военным обратилось руководство Крыма.

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала. Ущерб пока не подсчитан.