Власти Петербурга обязали до 15 августа вакцинировать 65% чиновников

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Власти Петербурга объявили об обязательной вакцинации от COVID-19 большинства госслужащих, сообщает пресс-служба городской администрации в субботу.

"До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в постановление городского правительства №121 подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания главного санитарного врача по Петербургу.

Кроме того, согласно документу, вузам рекомендовано простимулировать вакцинацию среди студентов и курсантов.

В субботу оперштаб сообщил, что в Петербурге за последние сутки выявили 996 заболевших коронавирусом, 66 пациентов скончались от инфекции.