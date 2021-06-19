В России за сутки выявлено почти 18 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Еще 17 906 случаев заражения коронавирусом выявлено в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Это максимальный показатель с начала февраля: 1 февраля было выявлено 17 648 новых случаев, но после этого шел постепенный спад уровня заболеваемости, а с 8 июня наблюдается рост.

Умерли за сутки 466 человек, общее число жертв вируса в стране выросло до 128 911.

Поправились и выписаны 4,86 млн человек, в том числе 10 684 пациента за минувшие сутки.

В Москве вновь установлен антирекорд по числу заболевших за весь период пандемии - 9 120 новых случаев

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. В Московской области 1456 новых инфицированных, в Санкт-Петербурге - 996. В Нижегородской области 231 новый случай, в Бурятии - 226.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 299 215 случаев коронавирусной инфекции.