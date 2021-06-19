Автолавку с липовыми сертификатами о COVID-прививках выявили в Петербурге

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала торговцев фальшивыми медицинскими документами, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Нарушителей выявили в ходе серии проверочных закупок поддельных медицинских справок, проведенных 17 и 18 июня. Установлено пять фактов продажи таких справок.

Согласно сообщению, в Калининском районе Петербурга полицейские задержали водителя "автолавки" - в багажнике его машины были разные бланки медицинских документов и печати медучреждений. По данным МВД, водитель сам торговал поддельными документами и признался в причастности к нелегальному бизнесу.

Кроме того, с поличным задержаны три курьера.

По данным МВД, нелегалы предлагали в том числе поддельные отрицательные результаты тестирования на коронавирус, сертификаты о вакцинации против COVID-19 и справки о противопоказаниях к вакцинации. В среднем такой документ стоил 2 тыс. - 2,5 тыс. рублей. Заказать подделки можно было в интернете, доставку осуществлял курьер.

Выявленные документы изъяты и направлены на исследование, по результатам которого в полиции примут процессуальное решение.