Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:23Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

Автолавку с липовыми сертификатами о COVID-прививках выявили в Петербурге

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала торговцев фальшивыми медицинскими документами, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Нарушителей выявили в ходе серии проверочных закупок поддельных медицинских справок, проведенных 17 и 18 июня. Установлено пять фактов продажи таких справок.

Согласно сообщению, в Калининском районе Петербурга полицейские задержали водителя "автолавки" - в багажнике его машины были разные бланки медицинских документов и печати медучреждений. По данным МВД, водитель сам торговал поддельными документами и признался в причастности к нелегальному бизнесу.

Кроме того, с поличным задержаны три курьера.

По данным МВД, нелегалы предлагали в том числе поддельные отрицательные результаты тестирования на коронавирус, сертификаты о вакцинации против COVID-19 и справки о противопоказаниях к вакцинации. В среднем такой документ стоил 2 тыс. - 2,5 тыс. рублей. Заказать подделки можно было в интернете, доставку осуществлял курьер.

Выявленные документы изъяты и направлены на исследование, по результатам которого в полиции примут процессуальное решение.

Петербург Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий людей

Плановую госпитализацию только для привитых москвичей обжалуют в прокуратуре

МВД подтвердило дело против экс-зампреда ЦБ Корищенко и бизнесмена Пальчуна

Что произошло за день: пятница, 18 июня

Пандемия коронавируса

Голикова дала советы по вакцинации переболевших COVID и ревакцинации привитых

Голикова дала советы по вакцинации переболевших COVID и ревакцинации привитых

С 28 июня РФ возобновит авиасообщение с США, Кипром и рядом других стран

Депутат парламента Петербурга Резник отправлен под домашний арест

Россия с 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией

Россия с 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией
Пандемия коронавируса

Губернатор Подмосковья сделал третью прививку от COVID-19

Один человек погиб в затопленной Ялте

Один человек погиб в затопленной Ялте
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');