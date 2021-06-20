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Один из числившихся пропавшим после подтопления в Ялте найден живым

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, который числился пропавшим без вести после подтопления в Ялте, найден живым, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье председатель горсовета Константин Шимановский.

"Найден мужчина, живой, хорошая новость", - сказал он.

Ранее сообщалось об одном погибшем, 43 травмированных и двоих пропавших - женщине и мужчине.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

Ялта Крым

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