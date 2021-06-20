Большинство пляжей Ялты расчистили от мусора после подтопления

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - На 68 пляжах Ялты из 86 завершена уборка после подтопления, сообщили журналистам в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

Уточняется, что в Ялте уже начала работу межведомственная комиссия в составе представителей Роспотребнадзора, МЧС, Минкурортов Крыма и администрации муниципалитета. Она оценивает объем работ по восстановлению и готовности пляжей к приему туристов.

"Точечно будет определено, где необходимо дополнительное обследование дна, везде должны быть забраны пробы воды и грунта. После этого мы ожидаем, что в течение нескольких дней пляжи в Ялте начнут функционировать в полном объеме и обычном режиме", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

На данный момент в акватории Ялты действует запрет купания. Предположительно, он будет актуален до среды, 23 июня.

В субботу глава администрации Янина Павленко опубликовала фотографии с городских пляжей: они были повреждены грязевыми потоками, завалены смытым с улиц мусором, инфраструктурные объекты - мусоросборники, раздевалки - снесены. Гальку смыло в море, которое приобрело бурый цвет из-за грязи.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 40 получили травмы, женщина и мужчина пропали. Начат подсчет ущерба.