Число обратившихся к врачам в Ялте после подтопления увеличилось до 40

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Помощь медиков понадобилась четырем десяткам человек из-за подтопления Ялты сильным ливнем, сообщила в воскресенье глава администрации города Янина Павленко.

"В наши больницы обратились 40 человек с легкими повреждениями. Двое по-прежнему, к сожалению, числятся в розыске", - сказала она в видеообращении на своей странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось об одном погибшем, 24 травмированных и двоих пропавших - женщине и мужчине.

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта.