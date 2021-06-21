Крым выделил первый транш в 58 млн руб. на помощь пострадавшим в Ялте

Последствия ливней в Ялте Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма выделили из республиканского бюджета первые 57,8 млн рублей на помощь пострадавшим от подтопления в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Сейчас совет министров прорабатывает порядок выплат компенсаций юридическим лицам, а также возможность компенсации за автомобили ("утопленники" - ИФ). Работает одиннадцать комиссий по Ялте. Также хочется сказать, что глава республики выделил 57 млн 800 тыс. - первый транш на помощь пострадавшим в Ялте", - сказала Павленко в видео, размещенном на ее страницах в соцсетях в воскресенье вечером.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная - на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, начались перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 43 получили травмы, без вести пропала женщина. Ущерб от стихии пока не подсчитан.