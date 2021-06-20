В Ялте после разгула стихии начали подачу воды за счет водопадов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Система водоснабжения Ялты, приостановленная в минувшую пятницу из-за ливней и схождения селевых потоков, запущена в воскресенье.

"Вода подается, заполняется система", - сообщили "Интерфаксу" в государственном унитарном предприятии "Водоканал Южного берега Крыма".

Как написала глава администрации Ялты Янина Павленко в фейсбуке, ситуация с обеспечением муниципалитета водой и электричеством стабилизируется. "Есть отдельные проблемные участки. Будем решать точечно", - отметила она.

Восстановить централизованное водоснабжение удастся за счет подключения альтернативных источников - водопадов. Они наполнились после дождей. Водозаборы были забиты нанесенным селями илом и глиной.

Роспотребнадзор рекомендует кипятить воду перед употреблением.

Воду на южном берегу выключили 18 июня, около часа дня, поскольку увеличилась ее мутность. К вечеру субботы частично возобновили подачу. Власти организовали подвоз воды. Жители отдаленных поселков пожаловались в соцсетях, что бутилированная вода в некоторых магазинах заканчивается, в других - подорожала.

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропали два человека, еще 40 человек с легкими травмами обратились к медикам за помощью. Ущерб от стихии пока не подсчитан.