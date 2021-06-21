Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:37Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 187 719+362 291

Техника откачала воду на большинстве улиц Красноярска после ливня

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Красноярске ликвидируют последствия ливня, обрушившегося на город 20 июня, спецтехника откачивала воду с улиц всю ночь, сообщает мэрия на официальной странице в инстаграм.

В РоссииЦентр Красноярска из-за ливня остался без энергоснабженияЧитать подробнее

"Коммунальные службы будут работать до тех пор, пока не откачают воду на всех проблемных участках дорожной сети города. Как дождь закончится, будут проводиться работы по ликвидации насосов. Техника работает не только на известных проблемных участках, но и выезжает по заявкам, поступившим от службы 005 и в социальных сетях", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, ливневой канализацией оснащены лишь около 15% дорог Красноярска. Построить ливневку без глобальной реконструкции самой дороги невозможно. Было принято решение все новые дороги строить с системами отвода воды. Также при капитальном ремонте дорог делаются ливневки. К концу 2021 года должен быть разработан проект реконструкции ливневой канализации в городе.

По сообщению краевого ГУ МЧС, 21 июня в центральных и южных районах региона ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 18-23 м/с.

Красноярск

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 июня

Крым выделил первый транш в 58 млн руб. на помощь пострадавшим в Ялте

Крым выделил первый транш в 58 млн руб. на помощь пострадавшим в Ялте

Один из числившихся пропавшим после подтопления в Ялте найден живым

Пандемия коронавируса

Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

Что произошло за день: воскресенье, 20 июня

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Захарова предупредила США об ответе в случае новых санкций в отношении РФ

Большинство пляжей Ялты расчистили от мусора после подтопления

Большинство пляжей Ялты расчистили от мусора после подтопления

Путин на встрече с депутатами подведет итоги работы Госдумы за 5 лет

Число обратившихся к врачам в Ялте после подтопления увеличилось до 40

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');