Техника откачала воду на большинстве улиц Красноярска после ливня

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Красноярске ликвидируют последствия ливня, обрушившегося на город 20 июня, спецтехника откачивала воду с улиц всю ночь, сообщает мэрия на официальной странице в инстаграм.

"Коммунальные службы будут работать до тех пор, пока не откачают воду на всех проблемных участках дорожной сети города. Как дождь закончится, будут проводиться работы по ликвидации насосов. Техника работает не только на известных проблемных участках, но и выезжает по заявкам, поступившим от службы 005 и в социальных сетях", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, ливневой канализацией оснащены лишь около 15% дорог Красноярска. Построить ливневку без глобальной реконструкции самой дороги невозможно. Было принято решение все новые дороги строить с системами отвода воды. Также при капитальном ремонте дорог делаются ливневки. К концу 2021 года должен быть разработан проект реконструкции ливневой канализации в городе.

По сообщению краевого ГУ МЧС, 21 июня в центральных и южных районах региона ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 18-23 м/с.