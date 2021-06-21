Песков прокомментировал отсутствие Медведева в первой пятерке ЕР на выборах

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Отсутствие в федеральной пятерке списка кандидатов от "Единой России" на предстоящих выборах Госдумы зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина и спикера Госдумы Вячеслава Володина не означает низкой оценки их партийной работы со стороны президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, не означает ли отсутствие этих кандидатур в списке недовольство или недоверие к ним со стороны президента, Пескова спросили в ходе общения с журналистами в понедельник. Пескову также задали вопрос, чем обусловлен выбор президента, предложившего именно такой состав списка.

"Обусловлен авторитетом тех, кто предложен, и тех, кто был утвержден. Обусловлен востребованностью, определенной ротацией новых лиц. И это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работе упомянутых вами лиц. Партия находится в движении, постоянно обновляется и, насколько мы понимаем, это встречает поддержку", - сказал Песков.

Его также спросили, планируется ли отпуск министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, вошедших в пятерку федерального списка, на период предвыборной кампании.

"Этого я не могу вам сказать. Наверное, вам есть смысл обратиться в Минобороны и МИД", - сказал Песков.

Путин, представляя в ходе съезда "Единой России" свое видение первой пятерки общефедеральной части списка кандидатов на выборах в Госдуму, не упомянул председателя партии Дмитрия Медведева.

В первую пятерку по предложению Путина могут войти министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по защите прав детей Анна Кузнецова.