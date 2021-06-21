Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 487 369+299 650

Песков прокомментировал отсутствие Медведева в первой пятерке ЕР на выборах

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Отсутствие в федеральной пятерке списка кандидатов от "Единой России" на предстоящих выборах Госдумы зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина и спикера Госдумы Вячеслава Володина не означает низкой оценки их партийной работы со стороны президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, не означает ли отсутствие этих кандидатур в списке недовольство или недоверие к ним со стороны президента, Пескова спросили в ходе общения с журналистами в понедельник. Пескову также задали вопрос, чем обусловлен выбор президента, предложившего именно такой состав списка.

"Обусловлен авторитетом тех, кто предложен, и тех, кто был утвержден. Обусловлен востребованностью, определенной ротацией новых лиц. И это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работе упомянутых вами лиц. Партия находится в движении, постоянно обновляется и, насколько мы понимаем, это встречает поддержку", - сказал Песков.

Его также спросили, планируется ли отпуск министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, вошедших в пятерку федерального списка, на период предвыборной кампании.

"Этого я не могу вам сказать. Наверное, вам есть смысл обратиться в Минобороны и МИД", - сказал Песков.

Путин, представляя в ходе съезда "Единой России" свое видение первой пятерки общефедеральной части списка кандидатов на выборах в Госдуму, не упомянул председателя партии Дмитрия Медведева.

В первую пятерку по предложению Путина могут войти министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по защите прав детей Анна Кузнецова.

Владимир Путин Единая Россия Дмитрий Медведев

Новости по теме

Новости

ЦБ с 20 сентября введет новую методику к расчету выплат по ОСАГО

"Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот после 25 июня

Минздрав рекомендовал ревакцинацию раз в полгода при росте COVID-заболеваемости

Минздрав рекомендовал ревакцинацию раз в полгода при росте COVID-заболеваемости

В Подмосковье число пришедших на COVID-вакцинацию увеличилось в 10 раз

Свердловские власти закрыли фан-зону Евро-2020 и отменили школьные выпускные

Несколько частных домов ушли под воду в Ялте из-за потока с гор

Несколько частных домов ушли под воду в Ялте из-за потока с гор

Путин поручил помочь Крыму в ликвидации последствий наводнений

Путин поручил помочь Крыму в ликвидации последствий наводнений

Кремль заявил, что введение ряда санкций США против РФ уже не зависит от Байдена

Пандемия коронавируса

В Мурманской области введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Водитель и 15 детей доставлены в больницу после ДТП на Кубани

Водитель и 15 детей доставлены в больницу после ДТП на Кубани
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');