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В Подмосковье число пришедших на COVID-вакцинацию увеличилось в 10 раз

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Московской области в последние несколько дней количество людей, пришедших на вакцинацию от коронавируса, увеличилось в десять раз, сообщил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что тяжелая эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, остается в российских городах-миллионниках,.

"Мегаполисы, это крупные города, как их называют, - миллионники. Это на сегодняшний день те субъекты РФ, где требуется наибольшее внимание. Конечно, это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская область, Ростов и ряд других регионов, где высокая плотность населения, требуют повышенных мер безопасности", - сказал Мурашко.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Подмосковье коронавирус Минздрав РФ Михаил Мурашко

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