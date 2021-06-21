Власти Москвы не увидели улучшения ситуации с COVID-19

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Москве не улучшается ситуация с коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник заммэра города по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе", - сказала Ракова журналистам.

"Мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу еще пять КТ-центров на базе городских поликлиник №8, №9, №45, консультативно-диагностического центра №6 и диагностического клинического центра №1", - добавила заммэра.

Ракова отметила, что теперь в городе работает 35 амбулаторных КТ-центров.

Как следует из сообщения столичного оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, в Москве за последние сутки госпитализировали 1 656 человек с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 626 пациентов. Накануне сообщалось о 1 581 госпитализированном и 618 подключенных к ИВЛ.

При этом, по данным оперативного штаба, в Москве вторые сути подряд наблюдается снижение заболеваемости. 19 июня в столице был зафиксирован антирекорд с начала пандемии по заболеваемости.