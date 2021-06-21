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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
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Минздрав оценил число больных с COVID в РФ в 465 тыс. человек

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В России 465 тыс. человек в настоящее время болеют коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день количество пациентов, находящихся на лечении, под наблюдением медработников, составляет порядка 465 тыс. человек", - сказал Мурашко в эфире "России 24" в понедельник.

Он отметил, что "сегодня порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости".

По данным оперштаба на понедельник, суточный прирост заразившихся коронавирусом в РФ составил 17 378 случаев.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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