В РАН разделились мнения по поводу "вакцинного винегрета"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Повторную вакцинацию лучше сделать тем же препаратом, что и первичную, считает завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин.

"Винегрет из вакцинации и ревакцинации я бы делать не советовал", - сказал Чучалин "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, цель выработки у людей активного иммунитета к коронавирусу пока не достигнута, поэтому актуальной становится тема ревакцинации.

"Но смешивать вакцины я бы не советовал", - подчеркнул академик.

По его словам, частота ревакцинации "зависит от состояния иммунитета каждого человека".

"К примеру, когда люди болели SARS, у кого-то иммунитет сохранялся аж на протяжении 19 лет. У других он пошел на убыль через 6-7 месяцев. У каждого это индивидуально", - сказал Чучалин.

Об активном иммунитете к COVID-19 можно будет говорить после проведения исследований, отметил академик. "Сегодня ответа на этот вопрос дать невозможно", - заключил Чучалин.

Ранее в понедельник академик Виталий Зверев заявил "Интерфаксу", что получившим вакцину "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" лучше пройти ревакцинацию другим препаратом.

Директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург отметил, что ревакцинация от COVID-19 после первоначального применения "Спутника V" возможна тем же препаратом, в том числе в форме "Спутника Лайт".