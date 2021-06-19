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Коечный фонд для COVID-больных в Москве увеличат до 24 тыс.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в столице в ближайшие две недели нарастят до 24 тыс., сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящий момент в столице развернуто почти 17 тыс. коек. Сейчас прием пациентов с COVID-19 ведут 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также временные корпуса на территории восьми городских больниц.

Ракова отметила, что дополнительные койки будут в ближайшие дни будут развернуты в ГКБ им. Ф.И.Иноземцева, ГКБ №24 и временном корпусе на территории клиники, клинической больнице Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, ГКБ №51, госпитале для ветеранов войн №3 и временном корпусе на территории больницы, федеральном научно-клиническом центре ФМБА, ГКБ №17 с временным корпусом, детской инфекционной больнице №6 и ГКБ им. С.И.Спасокукоцкого.

Также, отметила заммэра, через неделю коечный фонд увеличат за счёт ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана, нефрологическом корпусе ГКБ №52 с временным корпусом на территории стационара, а также еще одного временного корпуса на территории ГКБ №17.

Кроме того, примерно через две недели дополнительные койки будут развёрнуты в ГКБ №31, пояснила Ракова.

Ранее власти Москвы объявили, что плановая медпомощь в столичных больницах будет оказываться только пациентам с антителами к коронавирусу - то есть привившимся или переболевшим. Запрет не затронет людей с онкологическими и гематологическими заболеваниями и имеющих противопоказания для вакцинации. Экстренная медицинская помощь будет оказываться всем пациентам.

В Москве в последние дни наблюдается, по оценке мэра Сергея Собянина, "взрывной" рост числа зараженных коронавирусом. В пятницу в Москве суточный прирост выявленных случаев коронавируса впервые превысил 9 тысяч.

Москва коронавирус Анастасия Ракова

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